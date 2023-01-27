Geçtiğimiz yılların en çok kazandıran yatırım aracı altın, 2022'de beklentinin altında kalsa da yine de yatırımcısına yüzde 43 getiri sağladı.

Altının 2022'de tam olarak bekleneni veremediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Savaş döneminde hızlı yükselen yatırım aracı, daha sonra parasal sıkılaşma politikaları karşısında sönük kaldı. Aslında uzun zamandır baskılanan bir altın var. Bu nedenle yükselişine gecikmeli olarak başladı. Altın fiyatlarını genel olarak dolar ve Fed açıklamaları etkiliyor. Onsta 1.815-1.915 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Orta ve uzun vadede altın fiyatlarında 'rekor' kelimesini çokça duyacağız" dedi.