Altın fiyatları yatırımcıları tarafından anlık takip edilmeye devam ediyor. Ocak ayında altın fiyatlarında son dakika gelişmeler sık sık gündeme geliyor. Altın almak, satmak isteyen vatandaşlar sıklıkla canlı altın fiyatlarını araştırıyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel CANLI altın fiyatları...
OCAK AYI CANLI ALTIN FİYATLARI 2023
Geçtiğimiz yılların en çok kazandıran yatırım aracı altın, 2022'de beklentinin altında kalsa da yine de yatırımcısına yüzde 43 getiri sağladı.
Altının 2022'de tam olarak bekleneni veremediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Savaş döneminde hızlı yükselen yatırım aracı, daha sonra parasal sıkılaşma politikaları karşısında sönük kaldı. Aslında uzun zamandır baskılanan bir altın var. Bu nedenle yükselişine gecikmeli olarak başladı. Altın fiyatlarını genel olarak dolar ve Fed açıklamaları etkiliyor. Onsta 1.815-1.915 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Orta ve uzun vadede altın fiyatlarında 'rekor' kelimesini çokça duyacağız" dedi.