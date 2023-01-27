3 aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Recep ayı ilk 10 gün tesbihi nasıl çekilir?

3 AYLAR TESBİHİNE NASIL BAŞLANIR?

3 aylarda günahların affı samimiyetle istenip Allah rızası için 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize (s.a.v.) salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esması zikredilerek tesbih çekilir.