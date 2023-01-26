Öğretmen atama takvimi hakkında araştırmalar hız kazandı. Ocak ayıyla birlikte yüz binlerce kişi 2023 öğretmen atamalarını merakla bekliyor. Geçen sene atamalar 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, Ocak ayı öğretmen ataması yapılacak mı? Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman 2023? İşte detaylar!
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.