Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı SONUÇ SORGULAMA ekranı! Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

JANDARMA SUBAY ALIMI SINAVLAR ÜÇ AŞAMADA YAPILACAK

Sınav aşamalarından önce belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Fiziki Kontrol aşamasında fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

🔶Fiziki kontrol komisyonları tarafından "ASEM Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.



🔶Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.



🔶Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.