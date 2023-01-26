Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı SONUÇ SORGULAMA ekranı! Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı 1680 sözleşmeli astsubay alımı hakkında araştırmalar hızlandı. Başvuruların değerlendirilmesi ardından belirlenen adaylar sınava çağrılacak. Peki, Jandarma sözleşmeli subay, astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra başvuru sonuçları https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulanacak. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.
KONTENJAN MİKTARININ 10 KATI ADAY SINAVA KATILACAK
Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.
Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.