Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 24,25,26,27,28,29 OCAK 2023 İFTAR VAKTİ (İmsakiye)! İstanbul, İzmir, Ankara...

İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin kefaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır." Diğer bir Hadis-i Şerif'te ise şu müjde yer almıştır: "Recep'in ilk günü oruç tutan kimseden, günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır." Oruç tutamayan kimseler ise maddi durumları el vermesiyle birlikte yoksullara ve medreselerde eğitim gören talebelere yemek ikramında bulunabilir.