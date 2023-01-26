Ateş Kuşları YENİ 2. bölüm tek parça, FULL HD ATV Youtube İZLE - ATEŞ KUŞLARI 2. bölüm ATV İZLE 📺

Ateş Kuşları dizisinin 2. bölümü merak ediliyor. İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu gibi oyuncuların yer aldığı yapım ilk bölümüyle oldukça sevilmişti. İşte Ateş Kuşları 2. bölümü...
ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur. Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir. Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracaktır?