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    • Haberler
    • 26.01.2023 08:32
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    • 26.01.2023 08:32
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    ALTIN FİYATLARI canlı! Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? 2023 altın fiyatlarında fırtına kopacak!

    Altın fiyatları yatırımcıları tarafından anlık takip edilmeye devam ediyor. Ocak ayında altın fiyatlarında son dakika gelişmeler sık sık gündeme geliyor. Altın almak, satmak isteyen vatandaşlar sıklıkla canlı altın fiyatlarını araştırıyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel CANLI altın fiyatları...

    takvim.com.tr
    ALTIN FİYATLARI canlı!

    Altın fiyatları yatırımcıları tarafından anlık takip edilmeye devam ediyor. Ocak ayında altın fiyatlarında son dakika gelişmeler sık sık gündeme geliyor. Altın almak, satmak isteyen vatandaşlar sıklıkla canlı altın fiyatlarını araştırıyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel CANLI altın fiyatları...

    OCAK AYI CANLI ALTIN FİYATLARI 2023

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    Geçtiğimiz yılların en çok kazandıran yatırım aracı altın, 2022'de beklentinin altında kalsa da yine de yatırımcısına yüzde 43 getiri sağladı.

    Altının 2022'de tam olarak bekleneni veremediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Savaş döneminde hızlı yükselen yatırım aracı, daha sonra parasal sıkılaşma politikaları karşısında sönük kaldı. Aslında uzun zamandır baskılanan bir altın var. Bu nedenle yükselişine gecikmeli olarak başladı. Altın fiyatlarını genel olarak dolar ve Fed açıklamaları etkiliyor. Onsta 1.815-1.915 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Orta ve uzun vadede altın fiyatlarında 'rekor' kelimesini çokça duyacağız" dedi.

        1.100 TL'YE ÇIPA ATTI

        Gram altının yükseliş trendine devam edeceğini söyleyen Memiş, "Gramda altında yılın ilk çeyreğinde 1.250-1.280 lirayı göreceğiz. Yıllıkta ise 1.450 liralar sürpriz olmayacaktır. Ama tabii içeride dolar, dışarıda ise ons fiyatları baskılanıyor" dedi. Memiş, yatırımcılara ise şu tavsiyede bulundu: "Altın satmak için henüz erken. Sonraki aylarda altında yeni zirveler olacak. Ancak gram fiyatının bu yıl artık 1.100 liranın altına inmeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle almak isteyenler 1.100 liraları bekleyebilir."

        BEKLENTİ YUKARI YÖNLÜ

        ABD'den gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin altının ons fiyatının artmasında etkili olduğunu söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Ayrıca Fed'in 1 Şubat'taki toplantısında 50 baz puan faiz artırım beklentisini 25 baz puana indirmesi de altın fiyatına olumlu yansıdı. Bunun dışında jeopolitik gerginlikler ve küresel ekonomideki enflasyonist riskler devam ediyor. Bunlar da altın fiyatlarını besledi" diye konuştu.
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        Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI canlı! Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? 2023 altın fiyatlarında fırtına kopacak!
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