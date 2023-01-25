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    • Haberler
    • 25.01.2023 22:18
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    • 25.01.2023 22:18
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    YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 26 Ocak'ta hangi kandil var? Diyanet kandil TAKVİMİ ve listesi 2023! Regaip...

    2023 yılının ilk kandili yarın akşam idrak edilecek. Diyanet tarafından yayımlanan kandil takvimine göre üç ayların başlangıcıyla birlikte yarın gece ne kandili merak konusu oldu. Bu noktada 'YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 26 Ocak'ta hangi kandil var?' soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet kandil TAKVİMİ ve listesi 2023!

    YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

    Yarın kandil mi, ne kandili soruları yoğun olarak araştırılır oldu. Üç ayların başlamasıyla beraber gözler kandil takvimine çevrildi. Buna göre Regaip Kandil tarihi belli oldu. Peki 26 Ocak'ta hangi kandil var? İşte Diyanet kandil TAKVİMİ ve listesi 2023!

    YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

    Yarın yani 26 Ocak 2023 tarihinde Regaip Kandili idrak edilecek. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

    2023 KANDİL TARİHLERİ DİYANET!

    Diyanet İşleri Başkanlı 2023 dini günler takvimini yayınladı.

    Yeni yılın ilk Kandili Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe, Miraç Kandili 17 Şubat Cuma, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi, Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı gününe denk gelmektedir.

        REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

        Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.

        Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.
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