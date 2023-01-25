YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 26 Ocak'ta hangi kandil var? Diyanet kandil TAKVİMİ ve listesi 2023! Regaip...

Yarın kandil mi, ne kandili soruları yoğun olarak araştırılır oldu. Üç ayların başlamasıyla beraber gözler kandil takvimine çevrildi. Buna göre Regaip Kandil tarihi belli oldu. Peki 26 Ocak'ta hangi kandil var? İşte Diyanet kandil TAKVİMİ ve listesi 2023!
YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Yarın yani 26 Ocak 2023 tarihinde Regaip Kandili idrak edilecek. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.