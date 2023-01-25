2023 dini günler takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Bugün arama motorlarında sıklıkla, "23 Ocak 2023 KANDİL Mİ?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile gerçekleşecek. Peki, 23 Ocak 2023 yarın KANDİL Mİ, ne kandili? Üç aylar ne zaman başlıyor, yarın mı? Regaip Kandili hangi gün 2023? İşte merak edilenler!
YARIN KANDİL Mİ?
23 Ocak Pazartesi günü, yani yarın üç ayların ilk günüdür. Yani kandil değil, Recep ayının ilk günü olarak bilinir. Kandil ise 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Kandil gecesini ihya edebilmiş olmak için; imkanı olanlar gündüzünde oruç tutacak, gecesinde ise evde ya da cemaatle namaz kılarak ibadetlerini yerine getirecek.
2023 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.
Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.