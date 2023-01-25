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    • 25.01.2023 08:01
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    • 25.01.2023 08:53
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    Regaip Kandili yarın mı, hangi gün 2023? 25 Ocak 2023 bugün KANDİL Mİ, ne kandili?

    2023 dini günler takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Bugün arama motorlarında sıklıkla, "25 Ocak 2023 KANDİL Mİ?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile gerçekleşecek. Peki, 25 Ocak 2023 yarın KANDİL Mİ, ne kandili? Üç aylar ne zaman başlıyor, yarın mı? Regaip Kandili hangi gün 2023? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    25 Ocak 2023 bugün KANDİL Mİ, ne kandili?

    2023 dini günler takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Bugün arama motorlarında sıklıkla, "25 Ocak 2023 KANDİL Mİ?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile gerçekleşecek. Peki, 25 Ocak 2023 yarın KANDİL Mİ, ne kandili? Üç aylar ne zaman başlıyor, yarın mı? Regaip Kandili hangi gün 2023? İşte merak edilenler!

    YARIN KANDİL Mİ?

    23 Ocak Pazartesi günü, yani yarın üç ayların ilk günüdür. Yani kandil değil, Recep ayının ilk günü olarak bilinir. Kandil ise 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Kandil gecesini ihya edebilmiş olmak için; imkanı olanlar gündüzünde oruç tutacak, gecesinde ise evde ya da cemaatle namaz kılarak ibadetlerini yerine getirecek.

    2023 KANDİL TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

    Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.



        Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

        2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

        Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

        Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

        Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

        Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe



        Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

        Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

        Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe



        Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

        Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

        Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

        Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
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        Haberler Haberler Regaip Kandili yarın mı, hangi gün 2023? 25 Ocak 2023 bugün KANDİL Mİ, ne kandili?
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