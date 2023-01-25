ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.