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    • Haberler
    • 25.01.2023 08:02
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    • 25.01.2023 08:02
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    Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsa kodu ve hisse yorumları...

    Maçkolik halka arz hakkında araştırmalar hızlandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan MACKO Bist kodlu talep toplama yatırımcıların ilgisini çekiyor. 20 Ocak'ta sona eren talep toplama işlemlerinin ardından gözler borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Peki, Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek?

    Maçkolik halka arz hakkında araştırmalar hızlandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan MACKO Bist kodlu talep toplama yatırımcıların ilgisini çekiyor. 20 Ocak'ta sona eren talep toplama işlemlerinin ardından gözler borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Peki, Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!

    MAÇKOLİK HALKA ARZ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    MACKO Halka Arz Sonuçları

    Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("Mackolik" veya "Şirket") paylarının halka arzında 19 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplanmıştır.
    Mackolik'in mevcut ortaklarından İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet pay halka arz edilmiştir.

    Mackolik paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 38,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 323.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket Çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 1,3 katı, Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 14,5 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 60,2 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının 8,6 katı olmak üzere toplamda 31,5 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.

    MAÇKOLİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Maçkolik kalka arz hisse fiyatı 38,00 TL olarak belirlendi.

    MAÇKOLİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Maçkolik halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

        HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

        Maçkolik halka arz eşit dağıtım olacak.

        HALKA ARZ HANGİ BANKALARDAN?

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Tera Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

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        Haberler Haberler Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsa kodu ve hisse yorumları...
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