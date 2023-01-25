3 Ocak 2023 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon farkıyla zamlı yeni doktor maaşları belli oldu. Bu nedenle birçok kişi doktor maaşları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 3 Ocak zamlı doktor maaşı ne kadar? İşte detaylar...
MEMUR MAAŞLARI
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848....... 19.930
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707....... 12.149
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905......... 17.547
ÖĞRETMEN 1/4 12.276.......... 15.188
BAŞKOMİSER 3/1 15.810....... 20.073
POLİS MEMURU 8/1 13.747....... 17.536
UZMAN DOKTOR 1/4 18.853......... 23.795
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828........... 15.013
MÜHENDİS 1/4 16.205 ......20.479
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 ....... 12.640
PROFESÖR 1/4 25.984........ 32.750
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311....... 19.367
VAİZ 1/4 12.752 ........ 15.979
AVUKAT 1/4 15.485...... 19.203
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1) 21.905,20........... 27.381,50
Genel müdür (1/1) 19.361,41............ 24.201,76
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13............ 9.286,41
Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57.............. 9.086,96
Öğretmen (1/4) 7.475,52............. 9.344,40
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14......... 15.863,93
Polis memuru (8/1) 7.731,57 .......... 9.664,46
Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86............ 9.082,33
Mühendis (1/4) 9.115,72.......... 11.394,65
Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71.............. 7.929,64
Profesör (1/4) 17.340,84............... 21.676,05
İmam-hatip 7.475,52................ 9.344,40
Avukat (1/4) 7.475,52 ................. 9.344,40