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    • Haberler
    • 25.01.2023 07:31
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    • 25.01.2023 07:31
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    24,25,26,27,28,29 OCAK 2023 İFTAR VAKTİ Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor? (İmsakiye)! İstanbul, İzmir, Ankara...

    İFTAR VAKTİ (İMSAKİYE) 2023 | Ramazan ayının gelişini simgeleyen 3 aylar başladı. Üç ayları oruçla karşılayanlar internet arama mmotorlarında 'Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor?' sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara il il iftar vakitleri...

    Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

    İFTAR VAKTİ (İMSAKİYE) 2023 | Ramazan ayının gelişini simgeleyen 3 aylar başladı. Üç ayları oruçla karşılayanlar internet arama mmotorlarında 'Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor?' sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara il il iftar vakitleri...

    GÜN GÜN İFTAR VAKİTLERİ 2023!

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    RECEP AYI İÇERİSİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

    Hz. Peygamberimiz Recep ayında oruç tutulması tavsiyesinde bulunmuştur. Recep ayının ilk gün orucu çok önemlidir ve 1, 2 ve 3. Günün orucunun faziletleri büyüktür. Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; "Allah-u Teala, her kim Recep'in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir" buyuruluyor. İkinci gecesi oruç tutulursa iki sene, üçüncü gecesi tutulursa 1 senelik ibadet sevabı olmakla birlikte "Recep'in ilk gününün orucu üç senenin (günahlarının) kefaretidir.

        İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin kefaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır." Diğer bir Hadis-i Şerif'te ise şu müjde yer almıştır: "Recep'in ilk günü oruç tutan kimseden, günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır." Oruç tutamayan kimseler ise maddi durumları el vermesiyle birlikte yoksullara ve medreselerde eğitim gören talebelere yemek ikramında bulunabilir.

        2023 KANDİL TARİHLERİ

        Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

        Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

        Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

        Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
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        Adaylık kulisinin perde arkası
        Haberler Haberler 24,25,26,27,28,29 OCAK 2023 İFTAR VAKTİ Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor? (İmsakiye)! İstanbul, İzmir, Ankara...
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