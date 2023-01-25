25 Ocak askerlik yerleri sorgulama e devlet ekranı: Şubat celbi askerlik er sınıflandırma sonuçları TIKLA Öğren

Askerlik yerleri için geri sayım devam ediyor. Şubat ayında askere alınacaklar için bekleyiş sürerken bir yandan da 'Askerlik yerleri bugün açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' soruları sıkça araştırılıyor. Binlerce kişi internet arama motorlarında e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranına yoğunlaşıyor. İşte son dakika gelişmeler...
ŞUBAT CELBI ASKERLIK YERLERI BUGÜN AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi." denildi.
Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.#MSB pic.twitter.com/XySCZqp9Z2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2023
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ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 2 Şubat 2023
Er (2'nci Grup): 2 Mart 2023
Er (3'üncü Grup): 6 Nisan 2023