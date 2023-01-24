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    • Haberler
    • 24.01.2023 11:02
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    • 24.01.2023 11:02
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    TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ VE LİSTESİ! TOKİ 6.etap kura tarihleri belli oldu! Antalya, Kocaeli, Yalova kuraları ne zaman çekilecek?

    TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerine devam ediyor. Son olarak Sakarya ili için kura çekimi düzenlendi. Yeni kura tarihleri de yayımlanıyor. Buna göre Antalya, Kocaeli, Yalova, Isparta kuralarının ne zaman çekileceği belli oldu. TOKİ 6.etap kura takvimi açıklandı. İşte Antalya, Kocaeli, Yalova kura çekim tarihleri 2023...

    takvim.com.tr
    TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ VE LİSTESİ!

    TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerine devam ediyor. Son olarak Sakarya ili için kura çekimi düzenlendi. Yeni kura tarihleri de yayımlanıyor. Buna göre Antalya, Kocaeli, Yalova, Isparta kuralarının ne zaman çekileceği belli oldu. TOKİ 6.etap kura takvimi açıklandı. İşte Antalya, Kocaeli, Yalova kura çekim tarihleri 2023...

    TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ 2023

    Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi aşağıdaki gibidir;

    2-12 Ocak 2023: Ankara

    10-13 Ocak 2023: Adana

    13-14 Ocak 2023: Eskişehir

    14-17 Ocak 2023: Mersin

    15 Ocak 2023: Bilecik

    16-17 Ocak 2023: Sakarya

    18-21 Ocak 2023: Kocaeli

    18-22 Ocak 2023: Antalya

    22 Ocak 2023: Yalova

    23-24 Ocak 2023: Isparta

        TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e-devlet aracılığı ile öğrenilebilir.

        TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

        İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ederken henüz İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
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        Haberler Haberler TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ VE LİSTESİ! TOKİ 6.etap kura tarihleri belli oldu! Antalya, Kocaeli, Yalova kuraları ne zaman çekilecek?
            SON DAKİKA