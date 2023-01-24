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    • Haberler
    • 24.01.2023 07:32
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    • 24.01.2023 07:32
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    Milli Muharip uçağı nerede üretiliyor? Milli Muharip uçağı nedir, özellikleri neler? Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? Motoru...

    Savunma sanayiinin gözbebeği Milli Muharip uçağının ne zaman havalanacağı merak edildi. Tarihi duyuran TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirtirken, 2025'te uçmasının planlandığını ancak beklenenden çok önce tamamlandığını söyledi. Peki Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? Milli Muharip uçağı nedir, özellikleri neler? Milli Muharip uçağı nerede üretiliyor?

    takvim.com.tr
    MİLLİ MUHARİP UÇAĞI NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

    Milli Muharip Uçak o tarihte uçacak. Son dakika açıklama geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "2025 yılında uçmasını planlıyorduk. Ama beklenenden önce tamamlandı." dedi. Peki Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? Milli Muharip uçağı nedir, özellikleri neler? Milli Muharip uçağı nerede üretiliyor? İşte son hali...

    MİLLİ MUHARİP UÇAK NE ZAMAN UÇACAK?

    Milli Muharip Uçak, ilk kez 18 Mart 2023'te havalanacak. 2025 yılında ilk uçuşun gerçekleştirileceği planlanmıştı. Ancak bugün TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den müjde geldi. Kotil, "2025 yılını planlamıştık ama 2023 yılının sonuna yetişecek." dedi.

    "HİÇBİR KAÇAK YOK"

    Kotil'in açıklamaları şöyle:

    ''Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak. Yapıldı, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Hiçbir kaçak yok.

    İlk kez yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. TUSAŞ herkesle çalışarak geldi. Mühendis değil, teknisyenlerimiz de. Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Havacılıkta yaptığınız işi doğru yapmanız gerekiyor. Yıllar boyu kaportacılık yaptık. Uçak kaportacılığı yaptık. Milli muharibin hızlanması, teknisyen arkadaşların sürpriz yapmasından kaynaklanıyor.''

    "SON 1 YILIN BU KADAR BAŞARILI GEÇECEĞİNİ BİLMİYORDUM''

    Önce konsept olarak başladı. TUSAŞ, SSB ile imzaladı. 5 yıl önce başladı, 5 yılda buraya kadar geldi. Rüzgar tünelleri, malzeme testleri... Son bir yılın bu kadar başarılı geçeceğini bilmiyordum, tebrik ederim. 2000 mühendis, 1000 teknisyen çalışıyor.

    "BUGÜNKÜ RADARLAR BUNU GÖREMİYOR, GÖREN RADAR YAPILIRSA ELİMİZ BOŞ DURMAZ GELİŞTİRİRİZ"

    Milli Muharip 5. nesil savaş uçağı. Radarlar bunu göremiyor. Bugünkü radarlar bunu göremiyor, yarınki Teknoloji gelişir görür. Elimiz boş durmaz ki, geliştiririz. Yüzlerce km'den hava ve yer hedeflerine kitlenerek onları imha edebilyior.

        İt dalaşı diyoruz ya Yunan uçaklarıyla Türk uçakları it dalaşı yaptı diyoruz ya bu onu yapmıyor. Çok uzaktan hava ve yer hedeflerini fark edip füzelerini oraya kitliyor, üzerine radyo dalgaları gönderip füzeleri gönderiyor. 2 tane F-16 motoru var üstünde. 2 F16 deniyor, 5-6 ton rahatlıkla kullanıyor.

        "SÖZÜMÜZ VAR ÖLÜMÜNE ÇALIŞIYORUZ"

        Uçağın kuyruğunu kaldırdığınız zaman radyo dalgalarının yansıyacağı yeri ortadan kaldırıyorsunuz. Kuyruk olmazsa gitmiyor. Kuyruksuz yapmak zor. Kuyruk gidince uçağın stabilitesi bozuluyor. Biz onun küçük modelini yaptık uçurduk. Pilot kendi füzesini ateşliyor, yanından giden insansızın füzesini de ateşliyor. Onun için ANKA 3 bu amaçla yapılıyor. Mart ya da Nisan olur. Sözümüz var. Ölümüne çalışıyoruz.

        Çok büyük kazanım var, ciddi sayıda mühendis yetişti. Bu acele acele yapılınca bir sürü insan yetişti. En büyük başarı insanlar. Türkiye şu anda TUSAŞ 6000 mühendis kazandırdı. Eğitilmiş insanınız varsa her şeyi yaparsınız. Almanya nasıl kendini toparladı, insanı vardı, insan kazandık.''

        MİLLİ MUHARİP UÇAĞI NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

        Teknik Özellikleri

        Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
        Uzunluk: 21 m (69 ft)
        Yükseklik: 6 m (20 ft)
        İtki: 2 x 29.000 lb
        Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
        Servis Tavanı: 55.000 ft
        Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

        Sistem Özellikleri

        Yüksek Durumsal Farkındalık
        Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
        Muharebe Hasar Tespiti
        Yeni Nesil Görev Sistemleri
        Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
        Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
        Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
        Kısa Dönüş Süresi
        Kolay Bakım
        Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
        Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
        Dahili Silah Yuvası
        Supercruise Kabiliyeti
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        Haberler Haberler Milli Muharip uçağı nerede üretiliyor? Milli Muharip uçağı nedir, özellikleri neler? Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? Motoru...
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