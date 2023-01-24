Şarja takılı kalan adaptör saatte sadece 0.1 watt tüketiyor. Eğer buradaki tüketimi aylığa vurursak sadece 12-20 kuruşluk bir enerji tüketimi faturaya yansıyor. İşte fatura düşürme yöntemleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...