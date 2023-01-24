Milyonların merak ettiği kıdem tazminatı netleşti. 2023 kıdem tazminatı tavanı vatandaşların en sık arattıkları arasında yer alıyordu. Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
2023 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?
Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulandı. 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904,62 TL olacak.
10 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.