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    • Haberler
    • 24.01.2023 14:01
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    • 24.01.2023 14:01
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    Ateş Kuşları YENİ 2. bölüm tek parça, FULL HD ATV Youtube İZLE - ATEŞ KUŞLARI 2. bölüm ATV İZLE 📺

    Atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak Ateş Kuşları dizisinin 2. bölümü yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Ateş kuşları 2. bölüm atv canlı izle

    Ateş Kuşları dizisinin 2. bölümü merak ediliyor. İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu gibi oyuncuların yer aldığı yapım ilk bölümüyle oldukça sevilmişti. İşte Ateş Kuşları 2. bölümü...

    ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM ATV İZLE

    ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur. Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir. Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracaktır?

        Ateş Kuşları ise kimliksizlik ve parasızlık yüzünden yuvalarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geleceklerdir. Tekrar sokağa düşmemenin bir yolunu bulabilecekler midir?

        Geçmişte ise Çatal'dan kaçan ve başlarını sokacak bir damları olmayan Köksüz Tayfa kırk günlük bir bebekle sokağa düşmüşlerdir. Çöpte buldukları bebeğe aile olan Köksüzler, minik bebeklerini hayatta tutabilmek için nelerle mücadele edeceklerdir?
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        Haberler Haberler Ateş Kuşları YENİ 2. bölüm tek parça, FULL HD ATV Youtube İZLE - ATEŞ KUŞLARI 2. bölüm ATV İZLE 📺
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