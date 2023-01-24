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    • Haberler
    • 24.01.2023 15:44
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    • 24.01.2023 15:45
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    ASKERLİK SON DAKİKA 2023! Şubat celbi askerlik yerleri bugün açıklandı mı? E-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı!

    Askerlik yerleri için geri sayım devam ediyor. Şubat ayında askere alınacaklar için bekleyiş sürerken bir yandan da 'Askerlik yerleri bugün açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' soruları sıkça araştırılıyor. Binlerce kişi internet arama motorlarında e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranına yoğunlaşıyor. İşte son dakika gelişmeler...

    ASKERLİK SON DAKİKA 2023!

    ŞUBAT 2023 CELBI SORGULAMA EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından daha önce yapılan açıklamada askerlik yerlerinin duyurulacağı tarih belirtilmişti. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler. Peki Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

    ŞUBAT CELBI ASKERLIK YERLERI BUGÜN AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Askerlik yerleri 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

    ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 2 Şubat 2023

    Er (2'nci Grup): 2 Mart 2023

    Er (3'üncü Grup): 6 Nisan 2023

        Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek

        Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecekler.

        Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecekler.

        Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.
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        Haberler Haberler ASKERLİK SON DAKİKA 2023! Şubat celbi askerlik yerleri bugün açıklandı mı? E-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı!
            SON DAKİKA