ASKERLİK SON DAKİKA 2023! Şubat celbi askerlik yerleri bugün açıklandı mı? E-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı!

ŞUBAT 2023 CELBI SORGULAMA EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından daha önce yapılan açıklamada askerlik yerlerinin duyurulacağı tarih belirtilmişti. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler. Peki Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
ŞUBAT CELBI ASKERLIK YERLERI BUGÜN AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Askerlik yerleri 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
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ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 2 Şubat 2023
Er (2'nci Grup): 2 Mart 2023
Er (3'üncü Grup): 6 Nisan 2023