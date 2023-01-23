TOKİ 6.etap kura tarihleri belli oldu! Antalya, Kocaeli, Yalova kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ VE LİSTESİ!

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e-devlet aracılığı ile öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ederken henüz İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.