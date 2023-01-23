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    • Haberler
    • 23.01.2023 17:11
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    • 23.01.2023 17:19
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    Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 23 OCAK 2023 İFTAR VAKTİ (İmsakiye)! İstanbul, İzmir, Ankara...

    Üç aylar bugün başladı. Müslüman alemi için oldukça öneme sahip bu ayda oruç tutan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırıyor. Peki 23 Ocak 2023 bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Oruç kaçta açılıyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri...

    Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

    İFTAR VAKTİ (İMSAKİYE) 23 Ocak 2023 | Ramazan ayının gelişini simgeleyen 3 aylar bugün başladı. Üç ayları oruçla karşılayanlar internet arama mmotorlarında 'Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor?' sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara il il iftar vakitleri...

    İFTAR VAKTİ 23 OCAK 2023

    İstanbul iftar vakti- 18:16

    Ankara iftar vakti- 18:03

    İzmir iftar vakti- 18:29

    Bolu iftar vakti- 18:06

    Bursa iftar vakti- 18:17

    Çanakkale iftar vakti- 18:28

    Kayseri iftar vakti- 17:55

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        RECEP AYI İÇERİSİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

        Hz. Peygamberimiz Recep ayında oruç tutulması tavsiyesinde bulunmuştur. Recep ayının ilk gün orucu çok önemlidir ve 1, 2 ve 3. Günün orucunun faziletleri büyüktür. Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; "Allah-u Teala, her kim Recep'in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir" buyuruluyor. İkinci gecesi oruç tutulursa iki sene, üçüncü gecesi tutulursa 1 senelik ibadet sevabı olmakla birlikte "Recep'in ilk gününün orucu üç senenin (günahlarının) kefaretidir.

        İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin kefaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır." Diğer bir Hadis-i Şerif'te ise şu müjde yer almıştır: "Recep'in ilk günü oruç tutan kimseden, günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır." Oruç tutamayan kimseler ise maddi durumları el vermesiyle birlikte yoksullara ve medreselerde eğitim gören talebelere yemek ikramında bulunabilir.

        2023 KANDİL TARİHLERİ

        Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

        Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

        Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

        Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
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        Haberler Haberler Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 23 OCAK 2023 İFTAR VAKTİ (İmsakiye)! İstanbul, İzmir, Ankara...
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