HAC KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hac kayıt ve güncelleme işlemleri 5 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Buna göre 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezinden bilgi alınabilecek. Ayrıca tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabilecek.