Üç aylar sahur vakti ne zaman, bu gece saat kaçta 2023? 2023 Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? 3 aylarda oruç tutmanın fazileti...

Mübarek üç aylar, 23 Ocak 2023'te başlıyor. Bu mübarek zaman diliminin manevi iklimden yararlanabilmek için inananlar, günlerini nafile ibadetlerle geçiriyor. Peki, üç aylar orucu ne zaman başlıyor? Üç aylar orucu kaç gün tutulur? İşte detaylar...
◾ Üç aylar, Yüce Rabbimizin kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eder.
◾ Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması, Müslümanlar için üç ayların önemini arttırmış; İslam âlemi ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olmuştur.
Üç aylar orucu nedir?
Üç aylar orucu gelenek haline gelmiş, nafile ibadetlerden biridir.
◾ Peygamber Efendimiz (sav), Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur.