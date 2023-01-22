Her gününde her saatinde ayrı bir faziletin olduğu Üç aylarda nasıl dua edilmeli, bu ayı nasıl ibadet ederek geçirmeli vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki, Üç aylar namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Üç aylar nafile namazı nasıl kılınır? Recep ayında 20 rekatlık namaza nasıl niyet edilir? İşte detaylar!
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
Mübarek üç ayları, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü idrak etmeye başlayacağız.
◾ Üç aylar, yüce Allah'ın kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.
◾ Üç ayların İslam'daki yeri ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den (sav) nakledilen rivayetler büyük önem taşır.
"Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276)
ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?
◾ Peygamber Efendimizin (sav) hadislerinin yanı sıra üç aylar içerisinde yer alan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin yer alması ayrı bir önem verilmesini sağlar. Bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinin dört tanesini bu aylarda bulunur.