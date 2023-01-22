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    • Haberler
    • 22.01.2023 11:31
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    • 22.01.2023 11:31
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    KOMEK başvuru ekranı! www.komek.org.tr başvuru formu... KOMEK kayıt tarihleri 2023! KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır?

    KOMEK başvuru tarihleri belli oldu. KOMEK kayıtları başladı. Peki KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır? İşte KOMEK kayıt tarihleri 2023! KOMEK başvuru ekranı! www.komek.org.tr başvuru formu...

    takvim.com.tr
    KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KOMEK başvuru tarihleri belli oldu. KOMEK kayıtları 17 Ocak yani bugün başladı. Peki KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır? İşte KOMEK kayıt tarihleri 2023! KOMEK başvuru ekranı! www.komek.org.tr başvuru formu...

    KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KOMEK kayıt başvuruları 17 Ocak 2023 itibariyle başladı. Kayıt için başvurular 30 Ocak tarihine kadar devam edecek. KOMEK ve ASEM yeni dönem kayıtları www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabiliyor.

    KOMEK BRANŞLARI NELER?

    Kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, akıllı teknolojiler, tarım gibi pek çok alanda çeşitlilik gösteren kurslar arasında Nöropazarlama, Aile Okulu, Karma (Hybrid) Mobil Proglama Geliştirme, Rasberry Pi Eğitimi, ve Laravel, Uyum Eğitimi, Grafoloji, Hafıza Teknikleri, Dış Ticarette Mesleki İngilizce, Kendini Gerçekleştirme ve Ebeveynlere Sınav Danışmanlığı gibi branşlar bulunuyor.

        KOMEK'TE UZAKTAN EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

        Yeni dönemde uzaktan eğitim hizmetini de sürdürecek KOMEK, dolu dolu bir sezon geçirmek için her mekânda öğrenmeyi destekliyor. Üç dilde eğitimlerin gerçekleştirildiği uzaktan eğitim hizmetleri, her ülkeden kursiyerin katılımıyla renkli bir eğitim atmosferi sağlıyor. KOMEK'te çevrimiçi ve çevrimdışı eğitimler 14 farklı alanda 98 branşta, 140 grupta planlanıyor.
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        Haberler Haberler KOMEK başvuru ekranı! www.komek.org.tr başvuru formu... KOMEK kayıt tarihleri 2023! KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır?
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