İmam maaşları ne kadar oldu? 2023 Ocak enflasyon farkıyla vaiz ve imam maaş zammı kaç TL?

İMAM NE İŞ YAPAR?

İmam hatiplerin temel görevi günde 5 kere belirli vakitlerde cemaate namaz kıldırmaktır. Bu vakitler sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı şeklindedir. Diğer bir temel vazifeleri ise şöyledir:

Caminin eksiklerini ilgili makamlara bildirmek

Cuma günleri tilavet ve vaaz vermek