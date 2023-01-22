Ateş Kuşları YENİ 2. bölüm tek parça, FULL HD ATV Youtube İZLE - ATEŞ KUŞLARI 2. bölüm ATV İZLE 📺

Geçmişte ise Çatal'dan kaçan ve başlarını sokacak bir damları olmayan Köksüz Tayfa kırk günlük bir bebekle sokağa düşmüşlerdir. Çöpte buldukları bebeğe aile olan Köksüzler, minik bebeklerini hayatta tutabilmek için nelerle mücadele edeceklerdir?