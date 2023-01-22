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    • Haberler
    • 22.01.2023 08:02
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    • 22.01.2023 08:02
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    2023 Ocak ayı KYK ÖDEME TARİHLERİ | KYK bursları yattı mı? TCKN 0,2,4,6,8 BURS VE KREDİ ne zaman yatacak?

    Öğrencilere, t.c. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

    takvim.com.tr
    KYK bursları yattı mı?

    KYK tarafından öğrencilere yatırılan bursların ne zaman hesaba geçeceği merak ediliyor. Bu nedenle milyonlarca kişi konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, KYK ödeme tarihleri ne zaman? KYK bursu ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.

    KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şu şekilde;

    SON RAKAMI 0 OLAN KİŞİLER: AYIN 6. GÜNÜ

    SON RAKAMI 2 OLAN KİŞİLER: AYIN 7. GÜNÜ

    SON RAKAMI 4 OLAN KİŞİLER: AYIN 8. GÜNÜ

        SON RAKAMI 6 OLAN KİŞİLER: AYIN 9. GÜNÜ

        SON RAKAMI 8 OLAN KİŞİLER: AYIN 10. GÜNÜ

        OCAK AYI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

        Burs ve kredi ödemeleriyle ilgili açıklama KYK'nın resmi adresinden geldi. KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada; "İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır." denildi.
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        Haberler Haberler 2023 Ocak ayı KYK ÖDEME TARİHLERİ | KYK bursları yattı mı? TCKN 0,2,4,6,8 BURS VE KREDİ ne zaman yatacak?
            SON DAKİKA