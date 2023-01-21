TEKNİSYEN NE İŞ YAPAR?

Teknisyen, teknik bilgi ve beceri isteyen işlerde çalışan kişilere verilen unvandır. Mesleki bilgi ve becerilerine göre uçak teknisyeni ya da elektrik teknisyeni gibi isimlerle anılırlar. Birçok farklı alanda uzmanlaşabilen teknisyenler, devlet ve özel sektörde içalışabilir ya da kendi iş yerlerini açabilirler.