MSB'den açıklama! Askerlik yerleri açıklandı mı? || 2023 askerlik yerleri CELP VE SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. 30 Kasım 2022 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanların askerlik yerleri e-Devlet'ten erişime açılacak. Gözler şimdi şubat celbi askerlik yeri sorgulama sayfasında.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023