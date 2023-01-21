Kimler emlak vergisinden muaf? gib.gov.tr emlak vergisi sorgulama | Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları 2023

Evi olanların, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde emlak vergisi ödemeleri gerekiyor. Bazı durumlarda ise emlak vergisinden muaf olunabiliyor. İşte o şartlar...
KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLABİLİR?
Emekliler,
Hiçbir geliri olmayanlar,
Engelliler,
Gaziler,
Şehitlerin dul ve yetimleri.
EMLAK VERGİSİ MUAFİYET ŞARTLARI NELER?
-Türkiye sınırları içinde sahip olunan konutun (imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması.
-Sadece tek bir konuta (mesken) sahip olunması.