2023 enflasyon oranının açıklanmasının ardından İmam maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. 3 Ocak itibariyle yeni memur ve emekli maaşları merak ediliyor. Peki, imam maaşları ne kadar? 3 Ocak 2023 zamlı imam, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...