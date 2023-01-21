3 Ocak 2023 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon farkıyla zamlı yeni doktor maaşları belli oldu. Bu nedenle birçok kişi doktor maaşları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 3 Ocak zamlı doktor maaşı ne kadar? İşte detaylar...