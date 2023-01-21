Doğum saati nasıl, nereden öğrenilir? Doğum saati ile ne yapılır? Cimer doğum saati öğrenme

Doğum Saati Öğrenme Dilekçesi Nedir?

Doğum saatlerinin öğrenilebilmesi için CİMER'e teslim edilmesi gereken dilekçeye doğum saati öğrenme dilekçesi adı verilir. Ancak günümüzde, doğum saati öğrenme işlemleri, bu dilekçeyi kuruma vermeden de online olarak gerçekleştirilebilir. CİMER'in internet sitesine girilmesinin ardından kişiler, bilgi edinme haklarını kullanarak doğdukları saati kolay bir şekilde öğrenebilirler.

Doğum Saati İle Ne Yapılır?

Doğum saati bilgilerinin kullanılabileceği yerler, genellikle kişilerin kendilerine özel olan doğum haritalarının belirlenmesidir. Doğum saati ile beraber, başta yükselen burçları olmak üzere pek çok bilgiye erişim sağlanabilir. Böylece kişiler, doğum haritalarına ait daha doğru ve kesin bilgilere erişebilirler.