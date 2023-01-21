Fakat, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, böyle bir çalışma olmadığı belirtildi.

İşte o açıklama;

"Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır"