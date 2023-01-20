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    • Haberler
    • 20.01.2023 08:02
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    • 20.01.2023 08:02
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    Hac ücretleri ne kadar? Hac yaş sınırı kaç? Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 HAC KONTENJANLARI!

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi. 2023 yılı hac kuraları merakla beklenirken tüm detaylar da belli oldu.

    2023 HAC KONTENJANLARI!

    Son dakika... Hac kontenjanları belli oldu. Öte yandan hac için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapması gerekiyor. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac ücretleri ne kadar? İşte Hac kontenjanları ve diğer tüm merak edilenler...

    2023 HAC KONTENJANI NE KADAR?

    Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023'te Hac kontenjanlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

    HAC KAYIT TAKVİMİ!

    Öte yandan hac kayıtları için tarihler belli oldu. 5 Ocak itibariyle başlayan ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek. Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellendi.

        SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

        İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.

        Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

        2023 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre hacı adaylarının; Hacca gidip gidemeyeceği, Covid-19 aşısı vurulma şartı olup olmayacağı, Türkiye'ye verilecek kontenjan ve kura çekimi tarihi gibi konular; 9 Ocakta Arabistan'daki görüşme sonrası belli olacak.
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        Haberler Haberler Hac ücretleri ne kadar? Hac yaş sınırı kaç? Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 HAC KONTENJANLARI!
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