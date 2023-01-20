2023 MÜHENDİS-EMEKLİ MÜHENDİS MAAŞ TABLOSU || 2023 Ocak ayı en düşük ve en yüksek MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI ne kadar? Enflasyon farkına göre maaş zammı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri kritik önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarının ardından Mühendis ve emekli mühendis maaşları da belli oldu. Peki, 3 Ocak 2023 mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı mühendis maaşı....