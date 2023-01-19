Takdir ve teşekkür belgesi almanın hayalini kuran öğrenciler bir yandan da onur belgesinin kimlere, nasıl verildiğine ilişkin bilgileri öğrenmek istiyor. Ders notlarının iyi olmasına göre değişen takdir, teşekkür ve onur belgesinin nasıl alındığına ilişkin araştırmalar tüm hızıyla devam ederken öğrenciler onur belgesi alabilmek için ders notlarının kaç olması gerektiğini merak ediyor. Peki, onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar ve onur belgesi aynı şey mi? İşte merak edilenler!