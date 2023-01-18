Onur belgesi kimlere verilir 2023? Ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar ve onur belgesi aynı şey mi?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci 20 Ocak Cuma günü 1. dönem karnelerini alacak ve heyecan dorukta. İlk dönem ders notlarını merak eden ve öğrenmek isteyen öğrenciler, veliler e-okul sisteminde büyük yoğunluk oluşturmaya başladı. Takdir ve teşekkürün yanı sıra onur belgesinin nasıl alınacağıi kaç puan gerektiği gibi konular araştırma konusu oldu. Peki, Onur belgesi kimlere verilir 2023? Ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İşte detaylar!
ONUR BELGESİ NEDİR?
Okul içinde ve dışında, arkadaşlarına ve çevresine örnek olacak erdemli davranışlarıyla dikkat çeken öğrencilere, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın verilen belge.
ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI
Öğrencilerin onur belgesini alabilmek için, kendilerini birçok konuda geliştirmesi gerekiyor. Onur belgesinin kimlere verildiği konusu, internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Onur belgesi görgü kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda bulunan ve bilişim araçlarını en iyi şekilde kullanan öğrencilere verir. Onur belgesini almaya hak kazanan öğrenciler, yılsonunda onur belgelerini alabilir. Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere takdir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belgedir. Onur belgesi, öğrencilerin örnek davranışları nedeniyle verilen bir belgedir.