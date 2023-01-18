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    • Haberler
    • 18.01.2023 22:40
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    • 18.01.2023 22:40
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    Onur belgesi kimlere verilir 2023? Ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar ve onur belgesi aynı şey mi?

    Takdir ve teşekkür belgesi almanın hayalini kuran öğrenciler bir yandan da onur belgesinin kimlere, nasıl verildiğine ilişkin bilgileri öğrenmek istiyor. Ders notlarının iyi olmasına göre değişen takdir, teşekkür ve onur belgesinin nasıl alındığına ilişkin araştırmalar tüm hızıyla devam ederken öğrenciler onur belgesi alabilmek için ders notlarının kaç olması gerektiğini merak ediyor. Peki, onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar ve onur belgesi aynı şey mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Onur belgesi kimlere verilir 2023?

    Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci 20 Ocak Cuma günü 1. dönem karnelerini alacak ve heyecan dorukta. İlk dönem ders notlarını merak eden ve öğrenmek isteyen öğrenciler, veliler e-okul sisteminde büyük yoğunluk oluşturmaya başladı. Takdir ve teşekkürün yanı sıra onur belgesinin nasıl alınacağıi kaç puan gerektiği gibi konular araştırma konusu oldu. Peki, Onur belgesi kimlere verilir 2023? Ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İşte detaylar!

    ONUR BELGESİ NEDİR?

    Okul içinde ve dışında, arkadaşlarına ve çevresine örnek olacak erdemli davranışlarıyla dikkat çeken öğrencilere, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın verilen belge.

    ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI

    Öğrencilerin onur belgesini alabilmek için, kendilerini birçok konuda geliştirmesi gerekiyor. Onur belgesinin kimlere verildiği konusu, internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Onur belgesi görgü kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda bulunan ve bilişim araçlarını en iyi şekilde kullanan öğrencilere verir. Onur belgesini almaya hak kazanan öğrenciler, yılsonunda onur belgelerini alabilir. Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere takdir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belgedir. Onur belgesi, öğrencilerin örnek davranışları nedeniyle verilen bir belgedir.

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;

        (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

        a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

        b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

        c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

        ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

        d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

        e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

        f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

        g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak.
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        Haberler Haberler Onur belgesi kimlere verilir 2023? Ortaokul, lise 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için kaç ortalama gerekir? İftihar ve onur belgesi aynı şey mi?
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