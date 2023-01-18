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    • Haberler
    • 18.01.2023 09:08
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    • 18.01.2023 09:08
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    Ocak ayı yeni öğretmen ataması yapılacak mı? Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman 2023?

    2023 yılı ile birlikte yeni öğretmen atama takvimi de araştırılmaya başlandı. Peki, Ocak ayı yeni öğretmen ataması yapılacak mı? Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman 2023? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MEB Öğretmen Atama TAKVİMİ 2023!

    Öğretmen atama takvimi hakkında araştırmalar hız kazandı. Ocak ayıyla birlikte yüz binlerce kişi 2023 öğretmen atamalarını merakla bekliyor. Geçen sene atamalar 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, Ocak ayı öğretmen ataması yapılacak mı? Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman 2023? İşte detaylar!

    ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
    Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.



    Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.


    Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.

        BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;



        "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"

        Geçen yıl ilk atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı.
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