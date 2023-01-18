MSB sınavları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte 2023 MSÜ sınavı ne zaman merak edildi. Öte yandan başuru tarihleri de belli oldu. Peki, MSÜ 2023 sınav başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı. 2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2023 Yılı Sınav Takvimi'ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimiyle birlikte, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.
2023 MSÜ sınavı 26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.
MSÜ 2023 başvuru tarihleri
MSÜ başvuru işlemleri, 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.