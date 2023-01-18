KOMEK kayıt tarihleri 2023! KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır? KOMEK başvuru ekranı! www.komek.org.tr başvuru formu...

KOMEK başvuru tarihleri belli oldu. KOMEK kayıtları 17 Ocak yani bugün başladı. Peki KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır? İşte KOMEK kayıt tarihleri 2023! KOMEK başvuru ekranı! www.komek.org.tr başvuru formu...
KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KOMEK kayıt başvuruları 17 Ocak 2023 itibariyle başladı. Kayıt için başvurular 30 Ocak tarihine kadar devam edecek. KOMEK ve ASEM yeni dönem kayıtları www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabiliyor.
KOMEK BRANŞLARI NELER?
Kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, akıllı teknolojiler, tarım gibi pek çok alanda çeşitlilik gösteren kurslar arasında Nöropazarlama, Aile Okulu, Karma (Hybrid) Mobil Proglama Geliştirme, Rasberry Pi Eğitimi, ve Laravel, Uyum Eğitimi, Grafoloji, Hafıza Teknikleri, Dış Ticarette Mesleki İngilizce, Kendini Gerçekleştirme ve Ebeveynlere Sınav Danışmanlığı gibi branşlar bulunuyor.