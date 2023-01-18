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    • Haberler
    • 18.01.2023 08:06
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    • 18.01.2023 08:06
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    Adresimde kimler kayıtlı? turkiye.gov.tr e-devlet ADRESİME KAYITLI İSİM SORGULAMA | Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama nasıl yapılır?

    Hanede yaşayan kişi sorgulama ekranına e-Devlet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

    takvim.com.tr
    e-devlet ADRESİME KAYITLI İSİM SORGULAMA

    Hanede yaşayan kişi sorgulama ekranına e-Devlet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Peki E-devlet adrese kayıtlı isim belgesi sorgulama nasıl yapılır? Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...

    E-DEVLET ADRESE KAYITLI İSİM SORGULAMA EKRANI

    E-DEVLET AYNI HANEDE İKAMET EDEN KİŞİ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Arama bölümüne "hane halkı" yazın.

    Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama üzerine tıklayın.

    Barkodlu belge oluştur butonuna tıklayın.

    Yerleşim yerinde oturanlar belgesi karşınıza çıkacaktır.

        NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE İKAMETGAH AYNI MI?

        İkametgah belgesi alındığı tarihten itibaren 1 ay süreyle geçerlidir. UYARI: Nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgeleri E-devlet üzerinden de alınabilmektedir. E-devlet üzerinde alınan bu belgeler nüfus müdürlüğünden alınmış belgelerle aynı resmi geçerliliğe sahiptir.

        2 İKAMETGAH ADRESİ OLUR MU?

        "Yerleşim Yeri" tanımı dışında kalan yazlık, kışlık, öğrenci yurdu, cezaevi, askerlik hizmetinin yapıldığı yer gibi geçici süreyle kalınan yerler ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda, "Diğer Adres" olarak tanımlanmaktadır.
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        Haberler Haberler Adresimde kimler kayıtlı? turkiye.gov.tr e-devlet ADRESİME KAYITLI İSİM SORGULAMA | Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama nasıl yapılır?
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