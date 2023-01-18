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    • Haberler
    • 18.01.2023 08:02
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    • 18.01.2023 08:02
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    Karne ortalama not hesaplama 2023! Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? e- Okul ne zaman kapacak? 1 dersten zayıfı olanlar belge alabilir mi?

    e-Okul not girişi hakkında aramalar hız kazandı. 15 tatile az bir zaman kala ülke genelinde milyonlarca öğrenci ve velisi ders notlarının nasıl şekillendiğini merak etmeye başladı. Öğretmenlerin not girişi yapmaları heyecanla bekleniyor ve E-okul üzerinden bu notlar kolayca takip edilebilecek. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) sayesinde veliler de haberdar olacak. Peki, 1 dersten zayıfı olanlar belge alabilir mi? Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? e- Okul ne zaman kapacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Karne ortalama not hesaplama 2023!

    e-Okul not girişi hakkında aramalar hız kazandı. 15 tatile az bir zaman kala ülke genelinde milyonlarca öğrenci ve velisi ders notlarının nasıl şekillendiğini merak etmeye başladı. Öğretmenlerin not girişi yapmaları heyecanla bekleniyor ve E-okul üzerinden bu notlar kolayca takip edilebilecek. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) sayesinde veliler de haberdar olacak. Peki, 1 dersten zayıfı olanlar belge alabilir mi? Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? e- Okul ne zaman kapacak? İşte merak edilenler!

    Okullarda yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak. Ancak okullar 20 Ocak cuma günü sona erecek. Birinci dönemin sona ermesine kısa bir zaman kala ise gözler not ortalamalarına çevrildi. Dönem boyunca yapılan sınavlara katılan öğrencilerin aldıkları notlar belli olmaya başladı. Öğrencilerin dönem sonu ortalaması hesaplanırken sınav notları ve sözlü puanları dikkate alınır. İkisinin ortalaması sonucunda öğrenciye ait ortalaması belli olur. Derslerden alınan notlar doğrultusunda ise karne puanı olarak da bilinen dönem sonu ortalaması ortaya çıkar. Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala öğrenciler hesaplamaya yapmaya başladı.

    KARNE PUANI NASIL HESAPLANIR?

    Karne not ortalaması hesaplanırken öncelikli olarak tüm derslerin ortalaması belirlenmelidir.

    Öğrenciler, dönem içerisinde katıldıkları sınavları 1. yazılı, 2.yazılı ve varsa 3. yazılı şeklinde toplar. Çıkan sonuç toplam girilen sınav sayısına bölünerek o dersin ortalaması bulunur.

        Örneğin; Matematik dersinden 3 sınava katılan öğrenci sırasıyla 75,60 ve 80 notlarını almış olsun.

        Bu öğrencinin ders ortalaması hesaplanırken 75+60+80 notları toplanır. İşlem sonucunda çıkan 215 sayısı üçe bölünür ve ders ortalaması 71,6 olur.

        Tüm dersler için benzer işlem uygulanır. Ardından ortaya çıkan tüm derslerin not ortalaması toplanır ve o dönem içinde alınan ders sayısına bölünür. Ortaya çıkan sonuç öğrencinin dönem sonu ortalamasıdır. Takdir ve Teşekkür belgesi verilirken dönem sonu ortalaması dikkate alınır.

        TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?

        Öğrencilerin dönem sonu ortalamaları, belge durumlarını belirler. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre dönem sonu ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Takdir Belgesi almaya hak kazanır.

        Not ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrenciler ise Takdir Belgesi alır. Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

        TEK DERSTEN ZAYIFI OLAN BELGE ALABİLİR Mİ?

        Herhangi bir dersten not ortalaması 50'nin altında olduğunda o ders başarısız olarak sayılıyor. Bir dersten 50'nin altında notu olan yani zayıfı olan öğrenciler, Takdir ve Teşekkür belgesi alamaz.
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        Haberler Haberler Karne ortalama not hesaplama 2023! Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? e- Okul ne zaman kapacak? 1 dersten zayıfı olanlar belge alabilir mi?
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