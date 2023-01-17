2023 Ocak ayı KYK ÖDEME TARİHLERİ | KYK bursları yattı mı? TCKN 0,2,4,6,8 BURS VE KREDİ ne zaman yatacak?

KYK tarafından öğrencilere yatırılan bursların ne zaman hesaba geçeceği merak ediliyor. Bu nedenle milyonlarca kişi konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, KYK ödeme tarihleri ne zaman? KYK bursu ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şu şekilde;
SON RAKAMI 0 OLAN KİŞİLER: AYIN 6. GÜNÜ
SON RAKAMI 2 OLAN KİŞİLER: AYIN 7. GÜNÜ
SON RAKAMI 4 OLAN KİŞİLER: AYIN 8. GÜNÜ