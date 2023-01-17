Okullarda yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak. Ancak okullar 20 Ocak cuma günü sona erecek. Birinci dönemin sona ermesine kısa bir zaman kala ise gözler not ortalamalarına çevrildi. Dönem boyunca yapılan sınavlara katılan öğrencilerin aldıkları notlar belli olmaya başladı. Öğrencilerin dönem sonu ortalaması hesaplanırken sınav notları ve sözlü puanları dikkate alınır. İkisinin ortalaması sonucunda öğrenciye ait ortalaması belli olur. Derslerden alınan notlar doğrultusunda ise karne puanı olarak da bilinen dönem sonu ortalaması ortaya çıkar. Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala öğrenciler hesaplamaya yapmaya başladı.