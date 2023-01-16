Gider gösterip vergiden düşme hesaplama nasıl yapılır? Şahıs ve limited şirkette neler gider gösterilebilir?

Şahsa ait şirketlerde gider olarak gösterilebilinecek olan ödemeler, şu şekilde sıralanabilir:
· Yemek giderleri
· Araç giderleri
· Fiş ve faturalar ile kanıtlanabilen iş yeri amacıyla alınmış her şey
· Personele oluşturulan ödemeler
· Ulaşım ve taşınma ücretleri
· Telefon, internet, su ve doğalgaz faturaları
· Kira ve aidat masrafları
· Bilgisayar yazılımları
· Şirkete alınmış olan tanıtımlar
· Şirket amacıyla alınmış olan danışmanlık hizmetleri
Gider Göstermek Ne İşe Yarar?
Şirket masraflarının gider gösterilmesi, şirket sahiplerinin her üründe sahip olunan olan KDV'den mahrum bırakır. Yani, şayet bir iş veren, yapmış bulunduğu masrafları işi amacıyla yaptığını gider olarak göstererek kanıtlarsa, satın almış aldığı ürün ya da hizmet amacıyla KDV ödemez. KDV ödememesi nedeni ile de almış bulunduğu şey her ne ise daha düşük ücretler karşılığında alabilir ya da kullanabilir.
Cep Telefonu Cihazı Gider Yazılır Mı?
Çalışanların satın aldıkları cep telefonları, şayet şirket üstüne alınmışsa ve şirketin hizmetleri amacıyla kullanılacaksa kişi şirketlerinde gider olarak gösterilmesi mümkündür. Fakat şayet kişilar satın alacakları yeni telefonu kişisel kullanım hedefi ile satın alıyorlarsa ve kullanımlarının şirket ile rastgele bir bağlantısı sahip olunan değilse, satın alınan ürün vergiden muaf tutulamaz.
Gider Gösterip Vergiden Düşme Hesaplama Nasıl Yapılır?
Giderlerin vergiden ne kadar düşeceğinin hesaplanması, şirketlerdeki çalışan sayılarına, aylık olarak oluşturulan masraflara ve şirketin resmi gelirine göre farklılık gösterir. Küçük şirketlere oluşturulan vergi indirimleri genelde %5 ila %15 arasında değişir. Fakat gelir düzeyinin çok yukarıya seviyelerde bulunduğu kişi şirketlerinin vergi indirimleri ortalama %20 üzerinden hesaplanır. Aylık giderler üzerinden oluşturulan bu indirimler ile birlikte kişi şirketleri, masraflarını azaltarak daha çok kar elde edebilirler.
Gider Kalemleri Nelerdir?
Şirketlerin gider kalemi olarak kabul edilmiş masrafları, şu şekilde sıralanmıştır:
· Personel Giderleri ve personel maaşları
· Seyahat harcamaları
· Taşıt giderleri
· İletişim giderleri
· Reklam ve promosyon giderleri
· İşletmeye ait gereksinimlere oluşturulan harcamalar
· Amortisman giderleri