Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni düzenlemede sona gelindi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve prim gün şartını dolduranlar emeklilik hakkı kazandı. Özellikle EYT son dakika gelişmeleri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, EYT'liler promosyon alacak mı? İşte detaylar...
EYT'DE KIDEM TAZMİNATI
EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak. EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.
EYT'LİLER BANKA PROMOSYONUNDAN YARARLANACAK MI?
Kesinlikle faydalanacaklar. Hatta Ocak ayında yasalaşırsa EYT kanunumuz. Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurularını yapacaklar. Bir sonraki ayda emeklilik maaşı almaya hak kazanacaklar.
Burada 1 Şubat itibarıyla emeklilik maaşı alamaya hak kazanacakları için bankalara gidip bu anlaşmaları yapmaları gerekiyor. 3 yıllık anlaşma yaptıkları takdirde maaş almaya hak kazanacaklar. Burada muhtemelen bir yarış olacak yine. En düşük emekli maaşı 3500 TL olarak veriliyordu. 2023 yılında 5500 liraya çıkarıldı. Bankalarda bu tutarları almak istiyor. Çünkü 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olan bir yasa var.